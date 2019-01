Kabarett in Mönchengladbach : Wie Jörg Knör durch die Decke ging

Jörg Knör tritt im Theater im Gründerzentrum auf und wird bringt mit seiner Stimme zahlreiche Persönlichkeiten . Foto: Jörg Knör

Mönchengladbach Komiker Jörg Knör kommt nach Mönchengladbach und bringt einen abwechslungsreichen Jahresrückblick mit mehr als 250 Bildern mit.

Er war einer der Ersten überhaupt, die einen kabarettistischen Jahresrückblick wagten: Jörg Knör. Der Komiker kommt am Sonntag, 13. Januar, nach Mönchengladbach und hat sich mit der Stadt nicht nur auseinandergesetzt, weil sein Steuerberater hierher kommt. „Für jede Stadt gibt es ein kleine Besonderheit“, sagt Knör. Sonst sei es doch langweilig, findet der 59-jährige Unterhalter.

Bereits mit 15 steht Knör das erste Mal im Rampenlicht als der jüngste Kandidat in Rudi Carrells Samstagabend-Spielshow „Am laufenden Band“. Dann, mit gerade 17 wird Knör der jüngste Fernsehansager beim Westdeutschen Rundfunk und führt hier durch das Vorabendprogramm. Ein Jahr später moderiert er bereits das Ferienprogramm beim Zweiten Deutschen Fernsehen und steht 1981 im ARD-Talentschuppen in einer Show-Nachwuchs-Sendung mit ersten Parodien zu Rudi Carrell und Willy Brandt auf der Bühne.

Info Der Komiker Jörg Knör und sein Programm Karriere Bekannt wurde Knör mit 15 in der Sendung „Am laufenden Band“. Ab 1990 hatte er beim ZDF eine eigene Sendung: „Die Jörg Knör Show“. Programm „Der Jahresrückblick! Das wars mit Stars 2018!“, am Sonntag, 13. Januar, um 20 Uhr, im Theater im Gründerhaus, Eickener Straße 88, 41061Mönchengladbach, Karten online unter: www. dein-tig.de

„Danach ging meine Karriere durch die Decke“, erinnert sich Knör, der im Anschluss zahlreiche Anfragen zu seinem Solo-Programm bekam. Das jedoch gab es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht: „Die drei Minuten für die ARD waren mein ganzes Repertoire!“ Trotzdem nahm er die Anfragen an und begann in Windeseile seine „Nummern“ zu sammeln und probierte aus, „denn das, was man aus dem Ärmel schüttelt, muss man vorher auch reinmachen.“

Loriot hat Jörg Knör einst mit Knollennase gezeichnet Foto: Jörg Knör

Am kreativsten ist Knör übrigens im Zug. Dann, wenn die Welt an einem vorüberziehe, wenn er in Bewegung sei, kämen die Ideen. Wobei ihn auch „der ganz normale Wahnsinn des Alltags“ schon inspiriere. „Beispielsweise Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und seine Idee zu verkürzten Ampelgrünzeiten für Fußgänger.“ Knör lacht freudlos auf. „Da müssen Rentner bald über die Straße rennen – da hat man doch schon ein Füllhorn von Groteskem“, sagt er. Welche öffentliche Figur er am meisten als Angriffsfläche mag, kann und will er jedoch nicht verraten: „Ein guter Familienvater sagt ja schließlich auch nicht, welches sein Lieblingskind ist.“



Schnell wird klar, dass Knör nicht zu den Kabarettisten gehören will, die nur auf anderen „herumhacken“, wie er es sagt. „Ich möchte Wahrheiten verkünden und die Menschen wachrütteln.“ Den Zuschauer erwartet in seiner Show ein breites Spektrum – von einer Aufschlüsselung des AfD-Wahlprogramms, über die Auferstehung von alten Legenden wie Helmut Schmidt bis hin zu Musik. Außerdem bringt Knör mehr als 250 Bilder und Illustrationen mit. Diese designt er alle selbst.

Knör überzeichnet Menschen gerne mit dem Zeichenstift und das mindestens so geschickt wie mit seiner Stimme, mit der er zahlreiche Promis – von Designer Karl Lagerfeld bis CSU-Politiker Franz Josef Strauß – nachahmen kann.