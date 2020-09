Kleine Sommermusik in Mönchengladbach : Volker Weininger nimmt Karneval-Begleiterscheinungen aufs Korn

Kleine Sommermusik in Mönchengladbach

Mönchengladbach Bei der letzten Veranstaltung der Kleinen Sommermusik stand Volker Weininger auf der Bühne. Die Organisatoren der Reihe ziehen eine positive Bilanz. Die meisten Events seien ausverkauft gewesen.

Es war kein Zufall, dass Günter vom Dorp den Blick in die fünfte Jahreszeit zur elften Veranstaltung der Kleinen Sommermusik ansetzte. Zum Abschluss kündigte Volker Weininger auf der Bühne am Schloss als „Sitzungspräsident“ eine grandiose Band an. Die kam natürlich nicht, doch der Kabarettist füllte die Wartezeit mit köstlicher Parodie und Persiflage auf karnevalistische Begleiterscheinungen und allgemein menschliche Eigenarten.