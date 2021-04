Kostenpflichtiger Inhalt: Kunst in Mönchengladbach : Charmante Schräge

Installation im Kunstverein MMIII an der Künkelstraße. Foto: Klaus Schmitt

Mönchengladbach Zu seinem 66. Geburtstag zeigte der Vorsitzende des Kunstvereins MMIII, Klaus Schmitt, eine Installation in der Fabrikhalle an der Künkelstraße. Er verrät, was ihn an schrägen Skulpturen fasziniert.