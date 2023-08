Sommermusik in Mönchengladbach Kings of Floyd – ganz nah am Original

„Another brick in the Wall“, „Money“, „Learning to Fly“, „Mother“, „Wish you were Here“ und im Zugabenteil „Run like Hell“ – diese und etliche weitere Titel servierten die Kings of Floyd in hoch achtbarer Interpretation. Wobei Sänger Mark Gillespie mit seiner variationsreichen Stimme und der virtuose Gitarrist Maurus Fischer, meist an der Stratocaster, gottlob ab und an auch an der mehr Sanglichkeit verströmenden Gibson-Gitarre, den stärksten Eindruck hinterließen.