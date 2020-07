Kultur in Mönchengladbach : Kinder entwerfen Krafttiere aus Keramik

Rheydt In dem Projekt „Eiszeitkunst“ des Kulturrucksacks ging es auf kunsthistorische Spurensuche. Dabei entwarfen Kinder ihre persönlichen Fantasie- und Krafttiere.

In Portugal hat André viele Vögel, doch als er nach Deutschland kam, konnte er diese nicht mitnehmen. Nun hat der junge Portugiese im Atelier für künstlerische Keramik an der Mülgaustraße einen wunderschönen Hahn mit Anklängen an die dekorativen Figuren der Heimat, doch mit wesentlich kraftvollerem Ausdruck geformt. Die von ihm gebaute und bemalte Tonfigur stellt sein persönliches Fantasie- und Krafttier her.