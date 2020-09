Kunst in Mönchengladbach : Die Renaissance des Handwerks miterleben

Kunst in Mönchengladbach

Claudia Schrammen-Herrmann in ihrem Atelier. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Die Atelier-Inhaberin Claudia Schrammen lädt ab 13. Oktober zu einem sechswöchigen Keramik-Schnupperkursus mit der Künstlerin Marlene Hahn ein.

Die Rückkehr der Keramik ist einer der überraschendsten Trends der letzten Zeit. Deswegen bietet die erfahrene Mönchengladbacher Künstlerin Marlene Hahn jetzt ab 13. Oktober einen sechswöchigen Schnupperkursus für Keramikinteressierte im Atelier „Kunst & Keramik“ von Claudia Schrammen-Herrmann an. „Der Hype fügt sich nahtlos ein in all die anderen Lifestyle-Bewegungen, die Renaissance des Handwerks, die anhaltende Do-it-yourself-Welle“, sagt Schrammen. Die Atelier-Inhaberin freut sich über den neuen Trend, der die Umwelt nicht zerstört, sondern sich mit Tradition und Natur auseinandersetzt. „Es ist genau die richtige Gelegenheit, um zu testen, ob es vielleicht auch neues Hobby werden kann“, sagt sie.