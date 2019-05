Ausstellung in Mönchengladbach : Horizonte der Landschaft

Die Bilder von Maler Kees Barten werden derzeit im Kunstraum No. 10 ausgestellt. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der Maler Kees Barten zeigt seine Werke in einer Ausstellung in der Galerie Kunstraum No. 10. Inspiriert wurde er von der Natur.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Wer Kees Barten aus früheren Ausstellungen kennt, wird erstaunt und überrascht sein, wenn er die Ausstellung „Kees Barten: Open“ im Kunstraum No. 10 besucht.

Der 1953 geborene Maler, der in der Nähe von Maastricht lebt, „hat sich neu erfunden“, wie er es lachend nennt. Viele kleinformatige Arbeiten auf Leinwand oder Holz hängen an den Wänden der Galerie, die Bildträger sind zart mit sichtbaren, abstrakten Formen, die mal die Form des Bildträgers aufnehmen, mal von einer ansteigenden und abfallenden Linie charakterisiert sind – sie erinnern an Hausdächer, sind aber die Horizontlinien der Landschaft, in der Kees Barten lebt.

Info Noch bis zum 19. Mai sind die Werke zu sehen. Öffnungszeiten Die Ausstellung im [kunstraumno.10] an der Matthiasstraße 10 ist bis zum 19. Mai immer freitags von 17 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Es ist eine abstrakte Landschaft, eher die „Erfahrung der Landschaft“, sagt Barten, als ihre Darstellung. Folgerichtig gibt der Maler ihnen passende Titel wie „Naar de horizon“, Sneeuwlucht“, „Landschap“.

Kees Barten hat den Weg von der Monochromie und der Abwesenheit von Form zu einer neuen Sprache in Form und Farbe gefunden. Mit den früheren monochromen Arbeiten, die aus unzähligen Schichten von Farbe in einem oft monatelangen Prozess entstanden, sei er eines Tages vor einigen Jahren an einen Punkt gelangt, erzählt Kees Barten, an dem er nicht weitergekommen sei.

Etwa zu dieser Zeit kam die Einladung der Galeristen Beumers aus dem Kunstraum No. 10, sich 2016 mit einer Arbeit an der Jubiläumsausstellung zu beteiligen. Vorgabe war der Außenumschlag des traditionellen Kataloges.

Kees Barten nahm sich fast ein Jahr Zeit, eine Idee dafür zu entwickeln. Zeit, in der er einen neuen Weg in seinem künstlerischen Prozess fand. Er füllte Skizzenbücher, um sich und seinen neuen Weg zu finden und auszuprobieren. „Diese Freiheit habe ich gesucht“, erkennt Barten im Nachhinein.

Täglich entstanden und entstehen heute noch kraftvolle Farbkompositionen, Collagen, klare Formen. Das Skizzenbuch des Malers wirkt wie ein kleines Versuchslabor. Aus ihm heraus entstehen die Ideen für die kleineren Arbeiten, wie sie an den Wänden des Kunstraum No. 10 hängen.