Kultur in Mönchengladbach : Katharina Kurschat bekommt Förderpreis

Für „Procedure Ada 2.0“ bekam Kurschat den Förderpreis. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Seit der Spielzeit 2020/21 ist Katharina Kurschat festes Ensemblemitglied in der Sparte Schauspiel am Theater Krefeld und Mönchengladbach. Jetzt erhielt die junge Künstlerin als Anerkennung ihrer künstlerischen Arbeit und als Ansporn für ihren weiteren Weg den Förderpreis der Theaterfreunde Mönchengladbach – nach einer Vorstellung ihres selbst geschriebenen Stücks „Procedure Ada 2.0“, in dem sie auch die Hauptrolle spielt.

(RP) Sie überzeugt nicht nur als visionäre Mathematikerin Ada Lovelace, sondern bewies ihr Können, ihre Wandlungsfähigkeit und ihre Energie auf der Bühne auch als Recha in Lessings „Nathan der Weise“, als Herbert Georg Beutler, genannt Newton in Dürrenmatts „Die Physiker“, Nell in „Endspiel“ von Beckett, Irina in Tschechows „Drei Schwestern“ oder Paula in der Komödie „Der Raub der Sabinerinnen“ von Franz und Paul von Schönthan.

Kurschat wurde 1997 in Bad Oldesloe geboren und wuchs in Bad Segeberg auf. Erste Theatererfahrungen sammelte sie am Theater Lübeck, wo sie von 2003 bis 2015 als Statistin tätig war und u.a. die junge Toni Buddenbrook in „Die Buddenbrooks“ spielte. 2016 begann sie ihr Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main.