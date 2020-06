Kultur in Mönchengladbach : Klassik und Comedy bei der Sommermusik

Alexander Steinitz eröffnet das Reigen am 14. August. Foto: Voilàkonzerte/Voilakonzerte

Mönchengladbach Der Festivalsommer am Schloss Rheydt ist klein, fein und sehr gefragt. Fast 60 Prozent der Karten sind nach nur einer Woche schon vergriffen. Vor allem für die Klassik-Events gibt es jedoch noch genügend Tickets.

Adieu Großveranstaltung, hallo kleine Sommermusik. Vom traditionellen Festivalsommer musste sich Veranstalter Günter vom Dorp in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie verabschieden. Seit gut zehn Tagen aber ist klar, dass es mit Sicherungsvorkehrungen eine „Sommermusik light“ im Innenhof von Schloss Rheydt geben darf. Nach nur einer Woche Vorverkauf sind von den rund 2500 Tickets rund 60 Prozent vergriffen. Für Delta Mouse, Kabarettist Jürgen B. Hausmann, die Simon & Garfunkel-Tribute-Show und Fun unplugged gibt es nur noch wenige Karten. Bei den Klassik-Events – dem Mozart-Abend zum Auftakt, den spanischen Klängen „Amor y Zarzuelas“ und der Sommernachtsklassik – ist noch Luft.

Ende Mai hatte vom Dorp schweren Herzens die ursprünglich geplante Konzertreihe mit Jethro Tull, Nico Santos und Köbes Underground abgesagt. Zumindest für dieses Jahr. „Wir konnten das Programm aber eins zu eins ins kommende Jahr übernehmen. Die gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit“, sagt der Organisator. Die Sommermusik habe sehr treue Kunden. „Wir hatten nur etwa 50 Rückgaben.“ Dank guter Kontakt unter anderem zum Theater Krefeld-Mönchengladbach und zu den Niederrheinischen Sinfonikern war ein neues Programm mit corona-tauglichen Formaten flott auf die Beine gestellt.

Info Kartenvorverkauf wegen Auflagen nur online Tickets Für alle Konzerte gibt es Tickets online unter www.voilakonzerte.de. Corona-Auflagen Karten sind nur im Vorverkauf zu haben; maximal vier Stück pro Bestellung. Um den Einlass bei der Veranstaltung zu erleichtern, müssen Adresse und Telefonnummer angegeben werden.

„Ich freue mich auf eine großartige Atmosphäre. Mir ist wichtig, dass wir wachsam und sorgfältig bleiben, aber dass wir trotzdem zeigen: Wir lassen uns nicht unterkriegen“, sagt vom Dorp. „Kultur ist ein wichtiges Element, um diese Corona-Zeit zu überstehen. Auf ihre Weise ist sie auch systemrelevant“, findet der Organisator der Sommermusik, die es jetzt seit 14 Jahren gibt. Das Festival in Corona-Zeiten bedeutet: 250 Gäste statt maximal 1500 pro Abend, dafür mehr – insgesamt elf – Veranstaltungen, eine „Einbahnstraßenregelung“ für Ein- und Ausgang, Besucherlisten zum Abhaken beim Einlass und vieles mehr. Und so sieht das Programm aus.

14. bis 16. August: Am Freitag spielt das Europäische Festivalorchester mit Dirigent Alexander Steinitz zum Auftakt Mozart, unter anderem die „kleine Nachtmusik“. Am Samstag steht Wilfried Schmickler auf der Bühne. Graceland reisen am Sonntag mit ihrer Simon & Garfunkel-Tribute-Show aus Süddeutschland an.

Janet Bartolova, Spanische Musik am Schloss Rheydt Foto: Matthias Stutte

21. bis 23. August: Delta Mouse gastiert am Freitag mit Pop-Balladen im Schloss Rheydt. Spanisches Urlaubsfeeling unter anderem mit der Sopranistin Janet Barolova gibt es am Samstagabend. Der Kabarettist Jürgen B. Hausmann stellt am Sonntag sein neues Programm „Nix Virus“ vor, eine Premiere.

28. bis 30. August: „Warum der Heinz mit Erhardt lacht“ werden die Gäste im Schloss am Freitag verstehen. Die Band Fun mit Günter vom Dorp spielt am Samstag ein Unplugged-Konzert. Die Niederrheinischen Sinfoniker sind am Sonntag bei der „Sommernachtsklassik“ zu hören.

Spanische Klänge mit der Sopranistin Janet Bartolova erklingen am 22. August im Innenhof von Schloss Rheydt. Foto: Matthias Stutte