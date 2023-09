Schlosskonzerte in Mönchengladbach Konzerte mit Gambe und Mandoline im Schloss

Die ungewöhnliche Kombination von Harfe und Oboe präsentiert das Duo Harbois am 23. Februar 2024. In bekannten Werken französischer und deutscher Meister wird das Duo, das von der Presse für „sein grandioses Zusammenspiel“ gelobt wird, in den für die Instrumentenkombination arrangierten Werken einen neuen Höreindruck vermitteln.