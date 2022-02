Neue Ausstellung in Mönchengladbach : Collagen von Karl-Josef Weiß-Striebe – zwischen Zufall und Absicht

Mönchengladbach Der c/o-Künstler zeigt im städtischen EA 71 vielseitige Werke aus vermeintlich zufällig gefundenen Materialien – auch aus dem Papierkorb.

Die kleineren Exponate seien die Vorarbeiten zu den beiden großen Formaten an den Wänden rechts und links der Tür, erklärt er. In der augenfälligen Verwandtschaft sind die großen Collagen doch sehr verschieden. Die eine Arbeit ist auf die Fläche bezogen, während die andere in reliefartiger Annäherung haptisch ausgeprägt ist. Hier addiert Weiß-Striebe Räume und Nischen, um Bildelemente zu inszenieren, darunter in zweifacher Ausführung ein Kinderfoto des inzwischen 71-Jährigen. Zum verwendeten Material verrät er: „Ich habe im Grunde aus dem Papierkorb gearbeitet. Darunter sind auch Reste von eigenen Arbeiten, die hier wieder auftauchen. Spontaneität bleibt, wird aber doch gleichzeitig zurückgenommen durch den gestalterischen Willen“.