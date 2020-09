Museum Abteiberg : Neo-Soul im Skulpturengarten am Abteiberg

Mönchengladbach Die MG Art Friends und der Museumsverein hatten zur zweiten Auflage der Abbey Hill Concerts eingeladen. Die Band Karanoon verwebte gekonnt Musikstile und nahm ihr Publikum für sich ein.

Hinter dem Namen Karanoon stehen mit Marlene, Sophie, Hanna und Monti vier Künstlerinnen, die in Osnabrück Musik studiert haben und vor der Veröffentlichung ihrer ersten EP stehen. Ihren Stil bezeichnen sie als Neo-Soul, aber auch Einflüsse aus HipHop, RnB und Pop treten in ihren Songs hervor. Ihre Texte sind vom alltäglichen Leben inspiriert, aber so in Melodien gehüllt, dass bekannte Inhalte zu einer aufregend Erfahrung werden.