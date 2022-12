Beeindruckender Auftritt in Mönchengladbach Trostvolles Kantoreikonzert in der Evangelischen Hauptkirche Rheydt

Salzmann, der übersichtlich und gut nachvollziehbar leitete, hatte seine rund 80 Sängerinnen und Sänger zählende Kantorei, die die Hauptlast des Konzertes zu tragen hatte, sorgfältig vorbereitet. Und sie auf klare Diktion und vor allem auf dynamische Vielfalt verpflichtet. So waren selbst in den kräftezehrenden Fugen die musikalischen Linien gut zu verfolgen. Wie in allen Chören ist auch in der Kantorei der Anteil der Sängerinnen überproportional groß, doch die Tenöre und Bässe wussten sich bestens zu behaupten. Ein Sonderlob gilt dem Chorsopran, der selbst schwindelnde Höhen intonationsrein bewältigte.