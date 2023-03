Kantor in Rheindahlen geht in den Ruhestand Reinhold Richter gibt seine letzten Konzerte

Reinhold Richter, seit über 40 Jahren Kantor in St. Helena Rheindahlen, geht Ende Mai in den Ruhestand. Mit der musikalischen Leitung des feierlichen Hochamts am Pfingstmontag, 29. Mai, ab 10 Uhr gibt er seinen Abschied. Der Kirchen- und Projektchor singt mit Solisten, begleitet von der Camerata Instrumentale St. Helena, die Krönungsmesse von Wolfgang Amadeus Mozart. Des Weiteren erklingt die Bach-Kantate „Jauchzet Gott in allen Landen“ für Solo-Sopran und Orchester und eine Kirchen-Sonate für Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart.