Kantor Marcin Machnik : Kirchenmusiker mit Leib und Seele

Mönchengladbach Marcin Machnik wartet schon ungeduldig darauf, mit seinen Sängerinnen und Sängern an die Öffentlichkeit gehen zu können. Er ist seit Mai Kantor der Gemeinschaft der Gemeinden Mönchengladbach-West.

Ein Kirchenmusikstudium – seinerzeit lediglich in Krakau möglich – brachte Machnik zwar alle nötigen Abschlüsse, aber keinerlei Aussicht auf eine volle Stelle. Da es in Polen keine Kirchensteuer gibt, sind höchstens in Domen und Kathedralkirchen hauptamtliche Kantoren tätig – alles andere muss „nebenbei“ erledigt werden und ist auf das Wohlwollen des jeweiligen Pfarrers angewiesen.

„Ich wollte immer schon unbedingt Kirchenmusik machen“, erklärt der Musiker. Und deshalb siedelten die Machniks im Jahre 1997 mit zwei kleinen Kindern in die Nähe von Köln über. Obwohl sie kein Wort Deutsch sprachen, wurden sie, nicht zuletzt durch Kontakte mit Kindergarteneltern, dort bald heimisch. Allerdings erkannte man die Examina des Kantors in der Diözese Köln nicht an, und er musste im Aachener Gregoriushaus, das damals gerade zu einer Hochschule geworden war, nochmals ein Studium beginnen. Nicht selten vertrat ihn seine Frau bei Gottesdiensten, wenn deren Terminierung an seiner Kirchenmusikerstelle, die er damals bekleidete, mit den Studienzeiten in Aachen kollidierten. Glücklicherweise erließ man ihm aufgrund eines positiven Votums von fünf dortigen Dozenten drei Semester. Nun als „Diplomkirchenmusiker“ arbeitete Machnik, der Chorarbeit genauso liebt wie das Orgelspiel, in Köln, danach als Seelsorgsbereichsmusiker in Bergheim.