Theater Mönchengladbach : Kammerkonzert im Ton der Liebe

Mönchengladbach Im Studio des Theaters begeisterten Musikerinnen der Niederrheinischen Sinfoniker zu Werken von Carl Philipp Emanuel Bach und Max Reger aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

In transzendenter Metaphorik schrieb der indische Mystiker Kabir: „Die Flöte des Unendlichen wird ohne Ende gespielt, und ihr Ton ist Liebe.“ Für das vierte Kammerkonzert wählten sechs Musikerinnen der Niederrheinischen Sinfoniker den zweiten Teil des Zitats als Titel. In Werken von Carl Philipp Emanuel Bach und Max Reger sollte die Flöte von ihrer besten Seite zur Geltung kommen. Das abschließende Streichquartett stand beispielhaft für in Musik gefasste Liebe. Denn Felix Mendelssohn-Bartholdy komponierte das Werk in einer glücklichen Lebensphase als gerade erst verheirateter Mann.