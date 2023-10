Chorkonzert in Mönchengladbach Kalobrhi-Chor singt Brahms-Requiem in St. Anna

Am Sonntag, 19. November, gibt der Chor „Kalobrhi“ aus Nettetal um 17 Uhr ein Konzert in St. Anna Windberg. Zu seinem 30-jährigen Bestehen hat der Leiter Elmar Lehnen das Deutsche Requiem von Johannes Brahm ausgewählt. Seit Anfang des Jahres probt der Chor an diesem Werk. Es ist Brahms monumentalstes Werk, und es hat wenig mit der Missa da Requiem der katholischen Liturgie zu tun, vielmehr als eine Messe für die Toten ist es ein Trost für die Hinterbliebenen. Brahms vertonte Bibeltexte, die aus deutschen Trauergottesdiensten geläufig sind. Solisten sind die Sopranistin Henrike Jacob und der Bariton Gregor Dalal. Begleitet wird der Chor vom Rheinischen Oratorienorchester unter der Konzertmeisterin Gabi Zibell. Karten für 20 Euro gibt es im Vorverkauf im Pfarrbüro St. Anna, Annakirchstraße 84, sowie per E-Mail unter brahms@KaLoBrHi.de. Abendkasse 22 Euro.