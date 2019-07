c/o-Magazin in Mönchengladbach : Kalender gibt Überblick über Programm der Kunstszene

c/o-Magazin in Mönchengladbach

In dem Kalender sind Kunstveranstaltungen zusammengefasst. Foto: Stadt Mönchengladbach

Mönchengladbach Das Kulturbüro hat die neue Auflage des „c/o-Magazins“ für die Monate Juli bis September veröffentlicht. Der Kalender gibt einen Überblick über die Aktivitäten von Künstlern im Stadtgebiet.

Ein spannendes und vielfältiges Programm der Kunstszene verspricht der Ausstellungskalender des Kulturbüros über den Sommer bis in den Herbst hinein. Die neue Ausgabe des sogenannten c/o-Magazins gibt auf 24 Seiten einen kompakten Überblick zu allen Ausstellungen und Kunstprojekten in den Mönchengladbacher Museen, Galerien und Kunsträumen sowie über Ausstellungen von c/o-Künstlern außerhalb der Stadt.

Zu den Höhepunkten gehört die Ausstellung „Koexistenz“ mit rund 20 Künstlern aus dem Pool der c/o- Künstlerförderung, die im Museum Schloss Rheydt gezeigt wird. Wie jedes Jahr steht der „parc/ours“, das Wochenende der offenen Ateliers, im September an und zeigt, wo und wie Künstler in der Stadt arbeiten.