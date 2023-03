Kabarett vom Feinsten in Mönchengladbach Schroeders „Neustart“ bringt Publikum ins Grübeln

Und dann gestand er, dass er seine Karriere als Kabarettist beenden und stattdessen die Partei „Neustart“ gründen und als Kanzler antreten wolle. Was folgte, war eine erschreckende Verführung: In bester Rhetorik legte Schroeder ein glaubhaftes Parteiprogramm mit den besten Absichten vor: Steuergerechtigkeit, Investitionen in die Bildung und den Klimaschutz mit den überzeugendsten Maßnahmen, bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter. Fast wollte man sich wünschen, dass es wahr sei, da schwenkte Schroeder langsam und freundlich auf eine Abschaffung der Demokratie zu. Und das Lachen blieb den Zuhörern im Halse stecken.