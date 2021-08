Kunst in Mönchengladbach : Nackte Haut, Oldtimer und Legosteine im Art Casino

Mönchengladbach Lilly Pelz, Dennis Afraz, Thomas Schoger, Kamil Schigalla und Sina Layeghis stellen bis Ende August in der ehemaligen Spielhalle in der Altstadt aus. Es gibt sehr unterschiedliche Arbeiten zu sehen.

Fünf junge Leute freuen sich übe Kostenpflichtiger Inhalt r die Gelegenheit, im Art Casino ihre Kunst zeigen zu können . Es sind Profis dabei, aber auch Hobbykünstler mit Talent. Das macht diese Ausstellung „Spot on“ so sehenswert. Lilly Pelz studiert an der Düsseldorfer Kunstakademie Malerei bei Andreas Schulze. Die 26-Jährige stellt großformatige Bilder aus: junge Menschen, allein, oft aber auch in inniger Umarmung. Viel Haut ist zu sehen. Pelz möchte die die Hautstruktur wiedergeben.

Kommunikationsdesigner Dennis Afraz (29) ist für den interaktiven Part zuständig. Der Betrachter sieht Kompositionen in Schwarz und Weiß, geometrische Formen. Mittels QR-Code fangen die Formen an, beweglich zu werden. Kamil Schigalla ist Projektmanager im Textilmaschinenbau. Der 35-Jährige hat einen Ausgleich zum Job gefunden: Gestalten mit Legosteinen. Er wagt sich sogar an die Mona Lisa. Die Motive erschließen sich am besten durch Abstand-Halten.