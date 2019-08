Ausstellung in Mönchengladbach : Jung, bewegt und tönend

Mönchengladbach Ab Samstag zeigt MMIII junge künstlerische Positionen zum Thema „Kinetic Machines“.

Wütendes Gerappel, krachend fallende Töne und ein dem Klagelied des Wals verwandter Ton vermischen sich zum Sound. Der begleitet die vielfältigen optischen Eindrücke der Ausstellung „Kinetic Machines“. Die wird heute im Domizil des Kunstvereins MMIII an der Künkelstraße eröffnet, einen Tag später als das Pendant in Krefeld. In beiden Häusern herrscht Bewegung zum Klingen und Lärmen eigenartiger Rhythmen. Die Arbeiten des Künstlerduos Pfeifer & Kreutzer sowie von acht Einzelkünstlern sind in der Gesamtheit spannend, subtil und gewitzt.

Oskar Klinkhammer beteiligt sich mit einem archaisch anmutenden Konstrukt, das unter dem Titel „Palms and Parrods“ gerundete Holzscheiben mit Metallelementen zum leisen Begleitsound in Bewegung hält. In dieser Nachbarschaft stößt Hakan Eren im mehrteiligen Wandobjekt über Figuren in kreisenden Bewegungen Assoziationen an Religion und Politik an. Ortsspezifische Arbeiten lassen unschwer Parallelen zum Raum erkennen, so etwa Denise Werths Luftschraube, die eine formale Entsprechung in den Luftschrauben der Hallendecke findet.