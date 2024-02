Jugendkultur in Mönchengladbach Theatergruppe des Jugendtreffs „JuLook“ führt erstes Stück auf

Sie luden zu drei Vorstellungen ins Gemeindezentrum ein und stellten schnell fest, dass Bühne und Raum ein bisschen zu klein für ihre Zwecke waren. Das Werwolf-Stück soll in der nächsten Zeit noch an einem anderen Spielort aufgeführt werden, kündigte Regisseur Philipp Birkmann an. Was die Theatertruppe aus der Innenstadt ganz besonders freut: Die Mönchengladbacher Stadtverwaltung hat bereits angefragt, ob sie weitermachen wollen und auch für die Zukunft ihre Unterstützung zugesichert, wie Contzen und Birkmann bekannt gaben.