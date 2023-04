Kunstprojekt in Mönchengladbach Porträts mit Botschaft aus der Sprühdose

Was Kevin mit seinem Bild ausdrücken will, ist eindeutig: „Not the Past“ (Nicht die Vergangenheit) steht in Großbuchstaben neben seinem Selbstporträt. „Man soll sich nicht ständig über das ärgern, was schlecht gelaufen ist, sondern nach vorne schauen“, sagt der 17-Jährige. Sein Konterfei in Schwarz-Weiß trifft auf die persönlichen Lieblingsfarben Grün und Blau, ergänzt um ein wenig Gelb – der Kontrastwirkung zuliebe, so der junge Künstler.