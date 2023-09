Jugend in Mönchengladbach Jugendkulturlokal kann sich sehen lassen

Schon seit der Eröffnung am 31. März stand für die Projektkoordinatorin im Jugendkulturlokal an der Hindenburgstraße 12, Viviane Schnitzler, und vor allem für die Jugendlichen fest, dass für das Lokal ein neuer Name her muss. Ein Name, der leichter zugänglich ist, und etwas mit dem Leben im Lokal zu tun hat. Dieser ist nun gefunden: Das Jugendkulturlokal heißt nun offiziell „JuLook“.