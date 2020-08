Auftritt in Mönchengladbach-Rheydt : Humorvolle Beobachtungen zu Folgen der Pandemie

Mönchengladbach Das Thema Corona hat sich in das Programm des Kabarettisten Jürgen B. Hausmann geschlichen. Sein Auftritt bei der Sommermusik am Schloss Rheydt war von Spontanität geprägt.

„Das ist ja wie eine Mischung aus Kabarett und Edgar Wallace“ bemerkte Jürgen B. Hausmann plötzlich lachend und reagierte damit auf die immer wieder unüberhörbar erklingenden Rufe der Pfauen im Garten von Schloss Rheydt. Diese ließen es sich nicht nehmen, ihre eigenen Kommentare zu den Erzählungen des Kabarettisten abzugeben. „Hier ist es lustiger als sonst, oder?“ Mit dieser Frage wandte er sich an seinen musikalischen Begleiter, Harald Claßen, und die Antwort war auch ungesagt allen klar: Auf jeden Fall! Das ist eine hoch zu schätzende Qualität des gestandenen Entertainers: spontan auf alles einzugehen, was um ihn herum geschieht.

Einen vergnüglichen Abend bescherte der Würselner Lehrer und Kabarettist am Sonntag den Gästen der Rheydter Sommermusik. Als Hausmann auf die Bühne trat, trug er Toilettenbürste und eine Reihe von Toilettenpapierrollen als Accessoire. Die Corona-Pandemie hat sich in sein Programm geschlichen, „Nix Vi-Rus“ hat er es genannt. Und vermischt sich mit dem Jubiläumsprogramm „Jung, wat biste jroß geworden“ – schließlich stehen Hausmann und Claßen seit 20 Jahren gemeinsam auf der Bühne.

Der erste Teil war in Lied und Wort fast ausschließlich den humorvollen Beobachtungen der Corona-Pandemie gewidmet. Nicht das gefährliche Virus wurde belacht, sondern die kuriosen Folgen wie das Horten von Nudeln und Toilettenpapier, die Probleme mit dem Homeschooling oder der komplizierte Umgang mit Masken. „Was können wir froh sein, dass wir noch mal so befreit auflachen können“, so Hausmann. Nach der Pause ging es thematisch querbeet weiter: Politik, Urlaubsorte, ein Tag am niederländischen Meer und hier und da ein paar Scherze, die der Gürtellinie nahe rückten.