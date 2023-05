Konzert in Mönchengladbach Mit Jubiläumsgala zehn Jahre Opernstudio Niederrhein feiern

„Vom Theater Mönchengladbach aus haben viele ihre Bühnenkarriere gestartet“, sagt Operndirektor Andreas Wendholz. Teilnehmer des Opernstudios seien heute an der Komischen Oper Berlin, an der Deutschen Oper am Rhein, am Theater in Luzern oder Chordirektor in Flensburg. Der gute Ruf des Theaters würde mit den Sängerinnen und Sängern in die Ferne getragen und das trage dazu bei, das Theater Krefeld/Mönchengladbach zu etablieren, sagt Wendholz. Das zeige auch Wirkung am Theater selbst, denn es sei ein Geben und Nehmen. „Die Begeisterung der jungen Menschen steckt auch unsere etablierten Sänger an. Der Austausch zwischen den Generationen ist befruchtend für beide Seiten.“