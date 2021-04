Kostenpflichtiger Inhalt: Interview Josephine Gauselmann : „Kunst bringt die Menschen zusammen“

Josephine Gauselmann steht im Rathaus den Kulturausschuss vor. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Die 26-jährige Kulturausschussvorsitzende aus der SPD verrät in Interview, wie sie sich in ihr Amt eingefunden hat, wie sie die Kulturszene in Mönchengladbach sieht und was ihr letztes Konzert vor dem Lockdown war.