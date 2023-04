Gipsy-Swing-Gitarrist aus Mönchengladbach  Joscho Stephan gibt Konzert für Kirchturm-Rettung

200.000 Euro soll die Sanierung des Kirchturms in Wickrathberg kosten. Die Gemeinde selbst kann das nicht stemmen, erklärte Pfarrerin Esther Gommel-Packbier, kurz nachdem die maroden Eichenbalken entdeckt wurden, wegen derer die Glocken seit fast einem Jahr schweigen. Doch die Spendenbereitschaft für die überregional bedeutende Rokoko-Kirche ist groß. Dazu kommen bewilligte Förderanträge und Benefiz-Veranstaltungen, die mittlerweile fast 190.000 Euro für die Sanierung eingespielt haben. Ein solches Konzert steht jetzt wieder an: Der Gypsy-Jazz-Gitarrist Joscho Stephan wird am Sonntag, 23. April, mit seiner Band ein Konzert in der Kirche Wickrathberg, Berger Dorfstraße 55, spielen. Das Honorar der Musiker wird von einem Förderer übernommen, sodass die Eintrittsgelder vollständig der Kirchturm-Rettung zugutekommen.