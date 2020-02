Ausstellung im MMIII : Die Kraft der sich erneuernden Flamme

Das Video-Event mit Johanna Reich. Foto: Bauch, Jana (jaba) und Krebs, An

Mönchengladbach Samstagabend zeigt der Kunstverein MMIII Videoinstallationen der Künstlerin Johanna Reich. Ihre kraftvolle Bildwelt nutzt die Umgebung und lässt die Menschen Teil der Arbeiten werden.

Es ist, als malte eine schwarz gekleidete Frau mit flammender Farbe und verzehre sich schließlich im Feuer, um bald darauf wie Phönix aus der Asche ihr Werk mit kraftvollen Strichen neu zu beginnen. „On fire“ ist die Videoinstallation betitelt, die in der Verquickung von Malerei und Film zur perfekten Illusion gerät. Im Widerspiel von zerstörerischer und sich erneuernder Kraft strahlt die Installation eine packende Vitalität aus.

„Der Zero-Gedanke beschäftigt mich. Ein Neustart mit Feuer und Flamme und neuem Blick auf die Herausforderungen“, sagt die in Köln lebende Johanna Reich, wohl wissend, dass Zero-Künstler Heinz Mack in Mönchengladbach lebt. Unter dem Titel „Fire Of Thoughts“ bespielt die 42-Jährige für eine Nacht die beiden Ebenen im Domizil des Kunstvereins MMIII.

Der Raum spiegelt sich zuweilen im Werk. Herrscht eine von Licht durchdrungene Transparenz, schimmern Kanten und Spuren der alten Wände durch. Auch der Besucher wird je nach Standposition über den Schattenwurf seiner Existenz Teil einiger Installationen. Damit dürfte kein Augenblick dem anderen gleichen.

„Thoughts of fire“ ist die zweite Ausstellung mit Videokunst als prägendes Medium im Rudolf-Boetzelen-Silo, ermöglicht dank einer Förderung durch das Land. „Es ist uns wichtig, Medienkünstlern eine Plattform zu geben. Und ich bin sehr glücklich, dass Johanna Reich hier ausstellt“, betont Kurator Wilko Austermann. Die Strategie einer Ausstellung für eine Nacht realisierte der Verein erstmals im vergangenen Jahr und verbuchte einen großen Erfolg. Die Besucher seien angesichts des engen Zeitlimits motivierter, sagt Austermann.

Die Ausstellung ist spannend, vielschichtig und stößt verschiedene Assoziationen und Fragestellungen an. Kunstzitate verweisen auf andere Bildwelten und Philosophien. Zugleich ist die Präsentation eine intensive Auseinandersetzung mit Wahrhaftigkeit, Wahrnehmung in einer digitalen Welt, Schein und Sein sowie den Herausforderungen unserer Zeit.

In der unteren Ebene fahren zweckentfremdete Staubsaugerroboter mit Beamern, die abhängig von Entfernung und Winkel Schlagworte groß oder klein an die Seitenwände werfen. Zwischen Zeilen von Schreckensnachrichten zu aktuellen Problemen ist auch Poetisches zu lesen. „Das wir noch staunen können, ist vielleicht das, was uns als Menschen ausmacht“, sagt die Künstlerin. Sie hat sich in die meisten Arbeiten miteinbezogen.

In „Fire“ als anonymisierte Person, die mit dem Rücken zum Betrachter agiert. In der Videoarbeit „Virgins Land“ zeigt sie sich am wüstengleichen Strand mit einer goldenen Rettungsdecke, die im Wind flattert. Das Wüstenmotiv spielt abermals auf Mack an, während die Rettungsdecke in eigentlicher Funktion Hilfsmittel für Verletzte, Gestrandete, Flüchtlinge wie auch im schimmernden Charakter materielle Kostbarkeit assoziiert.

Überraschend und witzig ist der Trompe l´oeil-Effekt der optischen Täuschung, projiziert auf die Metalltür im Obergeschoss. Reich zitiert den Leinwandschnitt des italienischen Malers Fontana und scheint immer wieder aufs Neue durch das Werk zu entschwinden. „Ich fand es so schön, als ich diese Tür gesehen habe“, kommentiert sie die sich räumlich anbietende Gelegenheit.