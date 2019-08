Rocklegende kommt nach Gladbach : Sommermusik 2020 mit Jethro Tull

Mönchengladbach Die Fans der schottischen Rocklegende dürfen sich auf die Band um Ian Anderson freuen. Er machte die Querflöte zum Instrument in der Rockmusik.

Klassiker wie „Locomotive Breath“, „Thick as a brick“ oder der oft zitierte Titel „Too old to Rock’n’Roll, too young to die“ markieren eine mehr als 50 Jahre andauernde Weltkarriere. Jethro Tull brachten die Querflöte als Instrument in die Rockmusik. Die Mischung mit klassischen Elementen machte den Multiinstrumentalisten schnell zur Ikone. Begonnen hat alles im Februar 1967 im berühmten Londoner Marquee Club. Bis heute ist die Popularität ungebrochen, und die Fans feiern Jethro Tull in einer inzwischen dreijährigen Jubiläums-Tour.