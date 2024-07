Abschied in Mönchengladbach „Ich hätte gerne mal die Carmen gesungen“

Es war im Jahre 1994, als die aus Bulgarien stammende Sängerin mit ihrem Ehemann, der ebenfalls in einem künstlerischen Bereich des Theaters tätig ist, und zwei noch recht kleinen Kindern ihre Zelte in Rheydt aufschlug und ihr Engagement am Theater antrat. Jetzt ist die beliebte Sopranistin mit einem Konzert in den Ruhestand verabschiedet worden.