Kurzkritik Mönchengladbach : Ivica Matijevic zeigt seine kosmischen Welten

Ivica Matijevic zeigt seine Werke bis zum 19. September in Mönchengladbach. Foto: Kunstraum no 10/ Andreas Beumers

Mönchengladbach Der in Bosnien-Herzegowina geborene Künstler zeigt im „kunstraumno. 10“ unter dem Titel „Endlos“ 20 seiner aktuellen Arbeiten. Es geht dabei um das Miteinander von Planung und Zufall.

Beim Blick auf die üblicherweise unbeachteten, dabei doch recht massiven Bildränder von Ivica Matijevics Arbeiten wird deren Schichtung und Nähe zur Objektkunst offensichtlich. In der Oberfläche präsentieren sie sich in einem feinnervigen Spiel von Farbpunkten, Linien und Ausläufern sowie im Gegenspiel von Präsenz und Auflösung. Die glatte, dabei doch kaum merklich gewellte Oberfläche provoziert beinahe zum Streicheln, um den innewohnenden Zauber auch haptisch zu erfahren. Der in Bosnien-Herzegowina geborene Künstler zeigt im „kunstraumno. 10“ an der Matthiasstraße 10 unter dem Titel „Endlos“ 20 aktuelle Arbeiten.