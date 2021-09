Kultur in Mönchengladbach : Kunstraum No. 10 zeigt Arbeiten von Ivica Matijević

Ivica Matijevic stellt bis 19. September an der Matthiasstraße aus. Foto: Kunstraum no 10/ Andreas Beumers

Mönchengladbach Der Künstler Ivica Matijević hat sich in der Kunstszene einen Namen gemacht. Jetzt stellt er in den Räumen von Judith Dahmen-Beumers und Andreas Beumers aus.

Endlos: Das ist das Thema der neuen Ausstellung des Malers und Bildhauers Ivica Matijević im Kunstraum No 10. Matthiasstraße 10. Der abstrakte Name der Ausstellung bekommt erst beim Ansehen der Kunstwerke, die wie Abbilder unendlicher Galaxien wirken, einen Sinn.

Was die Arbeit des Künstlers so außergewöhnlich macht, ist die Art und Weise, wie er seine Werke erstellt. Die farbenfrohen Punkte, die wie Sterne durch die Kunstwerke zu tanzen scheinen, sind geschliffene Buntstiftoberflächen, die in ein Grundgerüst aus Holz einfügt wurden. Dieses hat er dann mit bis zu 40 unterschiedlichen Farbschichten aufgefüllt. Auf diese Weise wird ein Polychrom-Effekt herbeigeführt, der den Betrachter durch Farbdichte und Intensität in seinen Bann zieht. Außer Buntstiften nutzt der Künstler Materialien wie Glas, Steine, Bambus, Spiegel, Perlmutt und sogar Blattgold.