Programm des Jubiläumsjahrs vorgestellt Initiativkreis holt Bestseller-Autor Frank Schätzing nach Gladbach

José Manuel Barroso In der Reihe „Nobelpreisträger in Mönchengladbach“ konnte der Initiativkreis José Manuel Barroso gewinnen: Er war schon in jungen Jahren Außenminister Portugals, später Ministerpräsident und führte die Europäische Kommission zehn Jahre als Präsident in politisch entscheidenden Zeiten. Die Finanzkrise stellte den Zusammenhalt der Staatengemeinschaft während seiner Amtszeit vor existenzielle Herausforderungen. Durch die Osterweiterung wurden unter Barrosos Mitwirkung aus ehemals 15 am Ende 27 EU-Staaten. 2012 erhielt die EU 2012 den Friedensnobelpreis. Der „europäische Abend“ ist am 6. Juni.