Am Theater Mönchengladabch Das bietet das Jugendkulturfestival „Let’s play“

Die Vorfreude auf das erste Jugendkulturfestival im Theater ist riesig: Die mit den Bewerbungen eingereichten Videos seien „total schön“, schwärmen Silvia Behnke und Maren Gambusch übereinstimmend. Mit Smilla Kaspers, Absolventin eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJ), bereiten die beiden Theaterpädagoginnen federführend die Premiere des Jugendkulturfestivals „Let’s Play“ vor. Das startet am Anfang Mai als neue Reihe und soll nun regelmäßig alle zwei Jahre in Rheydt stattfinden. Vertreter sämtlicher Gewerke am Theater haben ihre Unterstützung zugesagt. Denn beim Jugendkulturfestival sollen sich junge Gastakteure nicht nur präsentieren, sondern auch vielfältige Einblicke in die Arbeit vor und hinter den Kulissen gewinnen. Zuschauer aus sämtlichen Altersgruppen sind erwünscht.