Neuer Chor in Mönchengladbach : Bach als kulturelles Aushängeschild

Der Bachchor während der Proben. Vorbereitet wird sich jetzt auf den 16. Januar. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Nach einem Vierteljahrhundert gibt es wieder einen Chor in der Stadt, der sich im Namen mit Johann Sebastian Bach verbindet. Das Gründungskonzert muss, der Pandemie wegen, verschoben werden.

Chorgemeinschaften, die sich nach dem berühmten Leipziger Thomaskantor nennen, verpflichten sich einem hohen künstlerischen Anspruch. Denn für die Aufführung von Meisterwerken Johann Sebastian Bachs braucht es Sängerinnen und Sänger, die hoch ambitioniert sind, über große singpraktische Erfahrung und ein solides Wissensfundament verfügen.

In den 1990er-Jahren gab es in Mönchengladbach einen (inzwischen aufgelösten) Bachverein, den der ehemalige Kantor der Christuskirche am Kapuzinerplatz, Bernd Lehmann, aus der Taufe gehoben hatte. Nun hat die Odenkirchener Kantorin der Pfarrei St. Laurentius, Stephanie Borkenfeld-Müllers, eine Neugründung bewerkstelligt. „Ich habe mich schon einige Jahre mit dem Gedanken an eine Neubelebung der Bachpflege getragen“, sagt die katholische Kirchenmusikerin.

Nachdem die Lockdowns in der Corona-Pandemie vorüber waren, begab Borkenfeld-Müllers sich an die konkrete Akquise. Da sie regelmäßig Konzerte mit Projektchören oder dem pfarreigenen Kirchenchor durchführt, fiel es ihr nicht schwer, geeignete Sangeskräfte zu finden. „Ich habe gezielt Leute angesprochen, von denen ich weiß, dass sie anspruchsvolle Chorliteratur singen können“, berichtet sie. Die Resonanz war ermutigend: „Alle waren gleich Feuer und Flamme.“ Es sei nicht darauf angekommen, 100 oder mehr Sängerinnen und Sänger zu versammeln, sondern eine Gemeinschaft in einer mittelstarken Besetzung zu formieren, die angesichts der andauernden, virusbedingten Einschränkungen realistische Aussichten hatte.

Das neue Vokalensemble „Bach Chor Mönchengladbach“ umfasst 35 Aktive. „Es soll keine geschlossene Gruppierung sein, sondern für weitere ambitionierte Sänger und Sängerinnen, die zum Beispiel das Weihnachtsoratorium schon mindestens einmal gesungen haben“, sagt Borkenfeld-Müllers. Genau dieses Opus, die Kantaten 1 bis 3 des beliebten Oratoriums von Bach, wurde seit September im Johannes-Giesen-Haus neben der Laurentiuskirche geprobt. Damit war der Bach Chor Mönchengladbach gegründet. Eine Einrichtung nur für ein Projekt soll der Chor freilich nicht sein. „Ich möchte gern, dass der Bach Chor eine feste Institution in unserer Stadt wird“, betont Borkenfeld-Müllers. Dazu passt, dass das städtische Kulturbüro eine Anschubfinanzierung für das Gründungskonzert bereitstellt. „Eine Stadt der Größenordnung Mönchengladbachs sollte einen Bach Chor haben“, meint die Chorleiterin. Mit ihm soll ein „neues Kapitel im Musikleben der Stadt“ aufgeschlagen werden.

Wegen der enorm gestiegenen Inzidenz-Zahlen haben die Veranstalter entschieden, das für den 12. Dezember geplante Gründungskonzert auf die Zeit nach Weihnachten zu verschieben. Der neue Termin ist Sonntag, 16. Januar 2022, 16 Uhr, in der Pfarrkirche St. Laurentius. Der Eintritt kostet 15 Euro, Karten gibt es in den Buchhandlungen Degenhardt und prolibri, bei Schreibwaren Kelz in Odenkirchen sowie im Pfarrbüro St. Laurentius.