Musik in Mönchengladbach : Vokale Vielfalt aus England

Debra Hays trat in der Reihe "LiedGut" auf. Foto: Matthias Stutte/Stutte, Matthias (stut)

Rheydt In der Reihe „LiedGut“ stellten Sophie Witte, Debra Hays und Michael Preiser Bekanntes und selten Gehörtes von den Britischen Inseln vor.

Mit dem wohl ältesten Lied, das jemals bei „LiedGut“ erklang und erklingen wird, begann die jüngste Folge dieser interessanten Reihe im Konzertsaal des Theaters. Ein „Sommerlied“, vermutlich aus dem Jahre 1226, führte behutsam in eine abwechslungsreiche Folge angelsächsischer Vokalkunst ein. Kapellmeister und derzeitiger Chordirektor Michael Preiser, der moderierte und wie stets so brillant wie anpassungsbereit begleitete, hatte eine Menge hörenswerter Schätze gehoben. Abgesehen von dem eingangs erwähnten Lied reichte die Spanne vom 16. bis zum 20. Jahrhundert.

Zwei Sopranistinnen des Ensembles nahmen sich mit viel Charme und hoher stimmlicher Kompetenz der Vorträge an. Da war einmal Debra Hays – sie ist seit vielen Jahren eine unentbehrliche Stütze in allen musikalischen Bereichen des Theaters und der Konzertszene. Die Frische ihres wandlungsfähigen Soprans, die große Freude am Singen, die interpretatorische Vielfalt – alles bei konstanter stimmlicher Qualität – das nötigt immer wieder Bewunderung ab. Ihr zur Seite stand die junge Sophie Witte, die mit Höhenglanz, lyrisch -silbriger Stimmschönheit und Ausdrucksintensität überzeugte.