Kurzkitik : Immer Ärger mit Otto

Mönchengladbach Dana von Suffrin, Münchner Autorin, die im vergangenen Jahr mit 34 ihr Roman-Debüt „Otto“ vorlegte, schlägt ganz fein die Augen nieder, wenn Peter Brolik vom Förderverein der Stadtbibliothek über sie und ihr Buch spricht.

So leicht und amüsant sich dieser wunderbare Text liest, humorvoll und ernst zugleich von Vater und Tochter erzählt, Shoah und Ottos Frauengeschichte collagiert, so widerständig kommen die gelesenen Worte aus von Suffrins Mund. Pausen zerstückeln die Sätze, falsche Melodien verweigern ein Darüber-hinweg. „Eine dysfunktionale Familie und ein Klumpen Geschichte“ sagt die Autorin dann in ganz fließendem Tonfall zu ihrem Buch, das auch ein jüdisches sei. Und autobiografisch geprägt „wie alles, was man schreibt.“ Lesenswert.