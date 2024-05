Performance von Ari Benjamin Meyers Mit Musik ist alles anders – auch die Kunst

Das Raumlabyrinth, mit dem Hans Hollein im Museum Abteiberg die neue Idee eines Gebäudes für zeitgenössische Kunst verwirklicht hat, ist weitläufig genug, dass zehn Musiker und Musikerinnen ein Plätzchen finden, um jede und jeder für sich etwas zu spielen. Im komplett leer geräumten Sonderausstellungsraum etwa bespiegelt sich ein Cellist im rosa Shirt in seiner Loop-Station, schichtet Rhythmen und Akkorde zu einem sanften Schwingen, über dem er mit dem Cello, später auch mit seiner schönen Stimme improvisieren kann. Direkt neben der Eingangstür schmalzt ein auf seinem Verstärker sitzender E-Gitarrist ins Mikro, aus der Gegend des Cafés dringen Flötentöne, an einem Treppenabgang zelebriert eine Sopranistin gestenreich auf- und abschwellende Einzeltöne, nicht weit von Beuys‘ „Revolutionsklavier“ jazzt ein junger Mann ein paar Akkorde zu seiner Stimme auf einem Klavier. An der Galerie interpretiert ein Saxofonist eine komplizierte Partitur, während in Sichtweite unter ihm eine Cellistin ein indisch angehauchtes Solostück zupft und zirpt.