Illustratorin aus Mönchengladbach : Sabine Marie Körfgen macht Kinderwelten bunt

Mönchengladbach Die Mönchengladbacherin Sabine Marie Körfgen illustriert Kinderbücher und lebt dabei ihre Fantasiewelt aus. Warum das gar nichts mit ihrem eigentlich erlernten Beruf zu tun hat.

Die weiße Eule mit den großen, gelben Augen, die zwei unternehmungslustigen Kinder, die auf einem geflügelten Mammut durch die Nacht fliegen oder der tierische Zirkusdirektor mit den Mäuseohren auf seinem Podest in der Manege – sie alle versetzen den Betrachter unmittelbar in gute Laune. Die bunten, freundlichen und sympathischen Gestalten stammen aus der Künstler-Hand von Sabine Marie Körfgen.

Vor 34 Jahren wurde die Illustratorin in Mönchengladbach geboren. Hier lebt sie und arbeitet in ihrer Wohnung an Tablet und Rechner, aber auch auf dem Papier, ganz klassisch. „Ich bin nicht weit gekommen“, erklärt sie lachend ihre Verwurzelung in Mönchengladbach, „aber in meiner Fantasiewelt bin ich unbegrenzt.“ Kunst sei immer ihr Ding gewesen, erzählt Körfgen. „Mit französischen und belgischen Comics habe ich mich viel befasst.“