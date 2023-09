Kölner Band in Mönchengladbach Die Höhner singen Weihnachtslieder

Fröhlich und festlich, rockig und melodiös – so kennen Besucher die Konzerte der „Höhner-Weihnacht“. 2023 startet die Kölner Karnevalsband ihre Weihnachtskonzertreihe in der Redbox am Sparkassen-Park in Mönchengladbach. Karten für das Konzert am Mittwoch, 22. November, sind ab sofort bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.