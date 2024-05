Saison 2024/25 im Theater Mönchengladbach Der Konzertsaal als Wellnessoase

Das Cover des neuen Programmhefts der Niederrheinischen Sinfoniker für die Jubiläumssaison 2024/25 schmückt ein Landschaftsbild mit Tannenwald und leuchtendem Farn: Es zieht den Betrachter in die Szenerie, am liebsten möchte man barfuß durch den taunassen Farn streifen. Nicht nur Wellness für die Füße, sondern vor allem für die Ohren – so auch der Titel des Gesamtprogramms: „Wellness für die Ohren“ – versprechen die Musiker dem Konzertpublikum für ein Jahr. Ein Jahr, das voll gespickt ist mit Konzerten für verschiedene Altersklassen und Geschmäcker, mit Altbewährtem wie Sinfonie-, Kammer- und Kinderkonzerten, das Chor-, Neujahrs und Gospelkonzert ebenso wie die Sitzkissen- und Krabbelkonzerte und zwei neuen Formaten, zunächst in Mönchengladbach. Generalmusikdirektor Mihkel Kütson stellte das Programm jetzt vor und kündigte einige Neuerungen an. Konzeptionell tragen die Sinfoniekonzerte erstmals leitmotivische Überschriften.