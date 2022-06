Lesung in Mönchengladbach : Mit Hilmar Klute durch das Ruhrgebiet

Mönchengladbach In einer Lesung, organisiert vom Förderverein Lust am Lesen, sprach Autor Hilmar Klute über tote Dichter, das Bleiben und Weggehen, das Ruhrgebiet und Berlin.

Froh darüber, dass endlich wieder Lesungen veranstaltet werden können, begrüßte Peter Brollik vom Förderverein Lust am Lesen den Schriftsteller Hilmar Klute im Studio des Theaters Mönchengladbach. Der 1967 geborene Klute lebt in München und schreibt für die Süddeutsche Zeitung. „Die schweigsamen Affen der Dinge“ – so lautet der zunächst irritierende, aber ebenso neugierig machende Titel des neuen Buches von Klute. Um das Rätsel gleich zu lösen: Der Titel stammt aus einem Gedicht von Oskar Loerke. Der verstorbene Dichter lebte von 1884 bis 1941 und steht in einem der Zentren des Romans. Ein anderer verstorbener Mann macht ein weiteres Zentrum aus: Walter, der Vater des Erzählers.