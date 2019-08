Sommermusik Schloss Rheydt : Herbert Knebel außer Rand und Band

Mönchengladbach Ihr Wohnzimmer hatten sie mitgebracht – mit Sesselchen, spitzengeklöppelter Tischdecke und Omma-Stehlampe. In diesem Ambiente spielte sich das fast zügellose Affentheater ab, das die vielen Fans sich genauso gewünscht hatten.

Seine Stimme? Ja, aber hallo. Der Mann, der in Wirklichkeit Uwe Lyko heißt, kann tatsächlich richtig gut singen. Und Gitarre spielen. Seine Kumpels auf der Bühne – gemeinsam sind sie Herbert Knebels Affentheater – stehen ihm diesbezüglich in nichts nach. Ernst Pichl handhabt den Bass aufs feinste. Der herrlich proletenhaft auftretende Ozzy Ostermann spielt auch nicht erst seit gestern Gitarre. Und seine Stimme! Toll, toll, toll. Und dann der Schlagzeuger, genannt der Trainer. Er ist nur minimal beweglicher an seinem Instrument als Charly Watts bei den Stones. Aber als Bongo-Spieler blüht er regelrecht auf. Da wird er zum King of the Bongo.

Von der ersten Minute an war die verrückte Truppe um Herbert Knebel außer Rand und Band (so heißt auch die neue CD). Und das Publikum gern auch. Die Band begeisterte mit ziemlich abgedrehten deutschen „Übersetzungen“ weltberühmter Hits von namhaften Interpreten. Schlag auf Schlag ging das so. Zu „Let’s Dance“ (David Bowie) legte Knebel die gewagtesten Tanzschritte hin. „My Generation“ (The Who) – klar, da ging’s ums Älterwerden. Als Bußgeld-Opfer flehten die vier vom Affentheater Politessen und Richter an, Milde walten zu lassen. Sie seien ja schließlich auch nur Steine in der Mauer. Erkannt? Klar: Da stand „Another Brick in the Wall“ von Pink Floyd Pate.