Textile Geschenke ans Museum Schloss Rheydt : Das Lieblingskleid wird jetzt museal

Gisela Schmidt und ihre Mutter Henny Grams mit dem Gemälde, das die Weberei im Haus Baues zeigt. Auf dem Tisch liegt das Kleid, das damals auf Handwebstühlen produziert wurde. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Henny Grams (97) hat dem Museum Schloss Rheydt handgewebte Textilien aus der unmittelbaren Nachkriegszeit geschenkt. Ihr Mann Theo Grams hatte 1946 im Haus Baues sein Unternehmen gegründet. Davon zeugt ein Gemälde.

Das Kleid ist zeitlos schön. Aber kratzig. Dennoch hat Henriette Josefine Wilhelmine Grams, genannt Henny, es mit Stolz getragen. Das erzählt Gisela Schmidt, die Tochter. Als ihre Mutter kürzlich umzog, kamen sie wieder zum Vorschein – die Textilien, die ihr Vater, der Textilingenieur Theo Grams, unmittelbar nach dem Krieg herstellen ließ. Auf Handwebstühlen. „Mein Vater war während des Zweiten Weltkriegs als Offizier in Norwegen“, sagt Gisela Schmidt. Als er nach dem Krieg nach Mönchengladbach zurückkehrte, hatte er Pläne für den Bau von Handwebstühlen dabei, die er in Skandinavien gefunden hatte. Nach diesen ließ er zehn Webstühle aus Buchenholz nachbauen. Dann nahm er die Produktion auf.

Die Wolle lieferten Schäfer aus der Eifel. „Die wurde in notdürftig reparierten Waschmaschinen mit Kernseife gewaschen, dann auseinander gezupft und auf Leinen getrocknet“, sagt Gisela Schmidt. Aus Holz wurde Zellulose gewonnen, daraus wurde Garn hergestellt. Daneben gab es auch das unbeliebte Garn aus Papier. „Es war in dieser Zeit enorm schwierig, an Material zu kommen“, sagt Gisela Schmidt.

Info Wasserschloss der Renaissance Museum Schloss Rheydt Das Museum in der Renaissance-Wasserschlossanlage hat die Adresse Schlossstraße 508. Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag, 11 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag, 11 bis 18 Uhr

Ein Gemälde zeigt, wie ab 1946 an den Handwebstühlen gearbeitet wurde. „Mein Vater hat erzählt, eines Tages sei ein Maler aufgetaucht“, sagt Schmidt. „Er habe angeboten, ein Bild zu malen – gegen ein warmes Essen.“ So geschah es. Dieses Gemälde, das die Signatur „H. Esser“ trägt, blieb erhalten. Es zeigt nicht nur die Arbeitsweise im Unternehmen Grams zu dieser Zeit, es verrät auch, wo dies geschah. „Das ist ein Raum im Haus Baues an der Bleichgrabenstraße in Windberg.“

Karlheinz Wiegmann ist überrascht von den textilen Zeugen aus dieser Zeit. Und der Museumsdirektor hat allen Grund zur Freude. Denn Henny Grams hat sämtliche Erinnerungsstücke dem Museum Schloss Rheydt geschenkt – das Gemälde und alle Textilien, die aus dieser Zeit erhalten blieben: Tischdecken, Kissenbezüge und – das Kleid. „Ein echter Glücksfall für uns“, sagt Wiegmann. „Wir bekommen häufiger Textilien angeboten. Meist sind das aber besondere, etwa Hochzeitskleider und ähnliche Kostbarkeiten.“ In diesem Fall handelt es sich um Gewebtes aus der Notzeit, hergestellt für den Alltag, auf Handwebstühlen, die eigentlich schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr genutzt wurde.