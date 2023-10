Ehrenamt in der Stadt Wer den Mönchengladbacher Heimatpreis 2023 erhalten hat

Die Gewinner des Heimatpreises der Stadt Mönchengladbach 2023 stehen fest, der Rat hatte dem Juryurteil in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Das teilte die Stadt jetzt mit. Den mit 8000 Euro dotierten ersten Preis erhält die Gruppe „Mönchengladbacher helfen…“, die 2014 von ehrenamtlichen Helfern gegründet wurde. Sie kümmern sich um bedürftige und obdachlose Menschen in Mönchengladbach. Im Jahr 2020 gründete die Initiative das sogenannte Wärmetaxi. Der zweite Preis (4000 Euro) geht an den Interkulturellen Familienverband, und der Verein „Altes Zeughaus“ erhält den 3. Preis (3000 Euro). Verliehen wird der inzwischen vierte Heimatpreis auf Grundlage des Förderprogramms „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“.