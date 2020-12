Neues Buch aus der Kriminalreihe : Hastenraths Will ermittelt auf dem Acker

Hastenraths Will ermittelt wieder Der neue Dorfkrimi erschien am 20.11. und heißt „Die Freunde der Nacht“ Foto: Rurtal Produktion

Mönchengladbach Im neuen Kriminalfall von Christian Macharskis muss sich Hastenraths Will mit seiner Vergangnheit beschäftigen. Es geht um einen rätselhaften Kegelausflug.

Friede, Freude, Eierkuchen in Saffelen? Weit gefehlt! Sodom und Gomorrha scheinen in der Vergangenheit des 823 Einwohner zählenden Dorfes (plus „42 aus dem Neubaugebiet“), der Heimat des Landwirts und Ortsvorstehers Hastenraths Will, geherrscht zu haben! Aber zum Glück gibt es ja den rührigen Landwirt, der sich bereits als eifriger Kriminalermittler hervorgetan. In seinem neuen Fall bringt er Licht ins Dunkel um die seit Jahren spurlos verschwundene, in früheren Zeiten von einigen Kegelbrüdern heiß umworbene Biggi bringt – allerdings nicht zu jedermanns Freude.

Mitten im Lockdown ist Christian Macharskis neunter Dorfkrimi erschienen. Er trägt den düster-rätselhaften Titel „Die Freunde der Nacht“.

Info RP-Kolumnen als Taschenbuch Foto: Rurteal Produktion/Rurtal Produktion Unterhaltung bietet auch der dritte Band von „Hastenraths Will erklärt die Welt“, in dem der Autor in seinen Kolumnen wieder in die Rolle des charismatischen Landwirts schlüpft. Das neue Taschenbuch umfasst die wöchentlichen Kolumnen in der Rheinische-Post von Februar 2019 bis Juli 2020. Der Leser erlebt das Jahr 2019, den Corona-Ausbruch im Februar 2020 und die immer dramatischere Entwicklung bis zum Sommer. ISBN 978-3-9473650-6-7

Hastenraths Will wird von einem Schicksalsschlag getroffen. Als er aus seinem geliebten Magirus-Deutz-Trecker klettern möchte, um die vergessenen Butterbrote aus Marlenes Hand entgegenzunehmen, spürt er einen Schmerz im Herzen und fällt in tiefe Ohnmacht. Dadurch „ist mir die Vergänglichkeit von mein eigenes Sein bewusst geworden. Von heute auf morgen kann man Gevatter Tod in die eiskalten Hände fallen“, resümiert er. Und beschließt aus diesem Grund, seine „Memoraren“ zu schreiben. Dabei fallen ihm Ungereimtheiten im Zusammenhang der Kegeltour seines Clubs „Freunde der Nacht“ 1980 auf. Die lassen ihm keine Ruhe, zumal er auch persönliche (Herzens-)Interessen daran hat.

Marlene, Hastenraths Ehefrau, belebt ihren Mann nach seinem Zusammenbruch wieder und rettet ihm damit vermutlich das Leben und setzt ihn fortan auf Schonkost – sehr zu Hastenraths Wills Unmut. Die getreue Gattin unterstützt Will außerdem, wo sie nur kann (obwohl sie verkündet: „Der Will ist bekloppt geworden.“) – auch wenn es sich für Will nicht immer so positiv anfühlt. Aber sogar Marlene hat einen wunden Punkt. Der wird berührt, als Will die längst vergangene letzte Tour des Kegelclubs „Freunde der Nacht“ nach Willingen im Sauerland genauer untersucht und der Grundsatz „Was in Willingen geschah, bleibt in Willingen“ gebrochen wird.

Die Strickfrauen, deren Präsidentin Marlene ist, sind nicht nur ein fideler Handarbeitsverein mit eigener Whatsapp-Gruppe, bei ihnen hat die Landwirtsgattin auch die lebenswichtige Herz-Lungen-Massage zum Song „Atemlos“ gelernt. Die Strickfrauen sind ein außerdem wichtiger Quell von Informationen und organisieren alle großen Ereignisse in Saffelen hoch professionell.

Hauptkommissar Kleinheinz hat gemeinsam mit Hastenraths Will so manchen Kriminalfall durchgefochten, wobei er sich „die leichte Schiefstellung seiner Nase“ geholt hat. Mittlerweile hat sich Kleinheinz beim LKA in den Innendienst versetzen lassen. Das langweilt ihn ein wenig. So kehrt er hocherfreut auf Wills Anruf hin nach Saffelen zurück, unterstützt Will bei seinen Recherchen in die Vergangenheit und beschreitet auch halblegale Wege, um für Wills Ermittlungen an wesentliche Informationen zu gelangen.

Auch andere vertraute Figuren sind wieder dabei. Beispielsweise Fredi Jaspers, Kreisliga-C-Legende, der als unglücklicher Single auf der Suche nach der besseren Hälfte ist. Für seine Sehnsucht sieht es im Laufe des Buches aber gar nicht so schlecht aus. Richard Borowka, Kreisliga-C-Legende, wird auch der „Mensch gewordene Schaufelradbagger“ genannt. Er unterstützt Fredi Jaspers beim Datingmarathon. Wie sein Freund Fredi arbeitet Borowka bei Oellers.

Heribert Oellers ist Gebrauchtwagenmogul und Chef des Autohauses inklusive Werkstatt am Ort. Seine Beleidigungen sitzen locker. Bei ihm kam – mit dem nötigen Schmiergeld – noch jeder Schrottwagen über den TÜV. Wie die anderen gehört er zur legendären Kegeltruppe und nahm an der Kegeltour teil, bei der er „aus Versehen“ die Christel von der Scharfen Neun knutschte. Sie alle spielen eine wichtige Rolle im neuen Band von Christian Macharskis.