Kolumne : Globale Gipfelstürmer

Mönchengladbach In dieser Woche beschäftigt sich Hastenraths Will mit dem Verlauf des G7-Gipfels.

Am Montag ging mit der G7-Gipfel das alljährlich stattfindende Klassentreffen der wichtigsten westlichen Industrienationen zu Ende. In die letzten beiden Jahre war es stets Donald Trump, der der Gipfel mit sein bockiges Verhalten am Ende die Krone aufsetzte. Diesmal aber verhielt sich der rempelfreudige Cowboy auffällig unauffällig und wirkte fast schon wie ein richtiger Staatschef. Nicht einmal die Abschlusserklärung boykottierte er, obwohl sie diesmal auf nur eine DIN A4-Seite passte und dadurch die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass er sie auch komplett gelesen hat. Aber nein, der amerikanische Präsidentenimitator war in Biarritz sogar für die heiteren Momente zuständig, obwohl dafür eigentlich Boris Johnson eingeplant war. Aber während der Brexit-Running-Gag langsam durch ist, sorgte Trump für ein humoristisches Highlight, als bekannt wurde, dass er eine Expertenrunde gefragt haben soll, ob man nicht Atombomben gegen Hurrikans einsetzen könne. Dass er dafür belächelt wurde, ist ungerecht, schließlich handelte es sich um sein erster konstruktiver Beitrag zum Klimaschutz überhaupt und beweist zudem sein guter Wille, dass er anfängt, Lösungsstrategien zu entwickeln, wie man Naturgewalten beherzt bekämpfen kann. Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch Trumps im Keim ersticktes Kaufinteresse an Grönland. Möglicherweise wollte er die kalte Insel nur kaufen, für sie über der brennende Regenwald abzuwerfen – aber für derlei Visionen scheint die Welt außerhalb von Trumps Kosmos noch nicht reif zu sein. Die Katastrophe, die sich derzeit am Amazonas abspielt, wurde dennoch von Gastgeber Macron auf die G7-Agenda gesetzt. Man sagte Brasilien eine Soforthilfe in Höhe von 18 Millionen Euro zur Brandbekämpfung zu – die von Präsident Bolsonaro ebenso umgehend wie brüsk abgelehnt wurde, garniert mit eine sexistische Beleidigung von Frau Macron. Damit wird immer klarer: Donald Trump ist noch lange nicht der Gipfel.