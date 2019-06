Mönchengladbach : Das SPDebakel

Mönchengladbach In dieser Woche beschäftigt sich der Kolumnist mit dem Rücktritt von Andrea Nahles.

Andrea Nahles ist auf dasselbe Abstellgleis geraten, wo schon der berühmte Schulzzug vor sich hinrostet. Die krisengeschüttelte SPD wechselt ihre Parteichefs öfter als Gerhard Schröder seine Frauen, zumindest das erinnert noch an die erfolgreichen Zeiten dieser Partei. Trotzdem sollte klar sein, dass nicht die Personen an die Spitze schuld sind am Niedergang der Partei, denn am Ende ist es egal, wer den Sarg zum Friedhof fährt. Natürlich hat sich Andrea Nahles gelegentlich im Ton vergriffen – am schlimmsten, als sie das Andenken an ein fröhliches Kindheitslied für immer zerstört hat. Dennoch muss die SPD realisieren, dass nicht das Führungspersonal generalüberholt gehört, sondern die Inhalte. Es würden viel mehr Menschen die SPD wählen, wenn sie nur wüssten warum. Denn eins steht nach die letzten Wahlergebnisse fest: Die Zeit der großen Volksparteien ist vorbei. Früher wählte der reiche Unternehmer CDU, der arme Bergmann SPD und jeder, der sich nicht für Politik interessierte FDP. Heute irrlichtert die SPD konzeptlos hin und her und verliert sich und ihre Stammwähler im Spannungsfeld zwischen „Ausländer raus“ und „Veggieburger rein“.