Mönchengladbach: Hastenraths Will erklärt die Welt

Kolumne Hastenraths Will : Südländisches Temperament

Hastenraths Will erklärt die Welt Serie Kolumne Foto: Macharski

Mönchengladbach Dass die Uhren in Bayern anders ticken, ist hinlänglich bekannt. Was sich aber die letzten Tage im Süden Deutschlands abgespielt hat, versetzt ein normal sozialisierter Preuße in sprachloses Erstaunen: Zunächst einmal das irreführend als „Presse-Talk“ bezeichnete Tribunal des FC Bayern München!

Uli Hoeneß, Kalle Rummenigge und ein Dritter, der dabeisaß, hatten hundert Pressevertreter eingeladen, für die eine halbe Stunde lang zu beschimpfen. Der wichtigste Fußballclub der Welt legte dabei mit Verweis auf § 1 vom Grundgesetz fest, dass er ab sofort nicht mehr kritisiert werden darf. Leider hatte Uli Hoeneß vergessen, vorher sein Ritalin zu nehmen, sodass er sich zwischendurch zu etlichen persönlichen Beleidigungen hinreißen ließ, die sich noch nicht mal Farid Bang getraut hätte.

In der Nachbetrachtung wirkt es schon fast drollig, wie zwei überführte und verurteilte Straftäter die Anwesenden über ehrbares Verhalten aufklären. Jetzt fällt mir ein: Der Dritte, der daneben saß, war Sportdirektor Hasan Salihamidžić, der eindrucksvoll unter Beweis stellte, dass er keine Marionette ist, denn um ein Haar hätte er die einzigste an ihn gerichtete Frage sogar selbst beantworten dürfen. Auf jeden Fall ist die Bayern-Bosse ein echtes Kunststück gelungen, denn eins muss man erst mal hinkriegen: Die Bildzeitung kritisieren und trotzdem als Verlierer dastehen!

Aber ungeachtet dieses PK-Desaster fühlte sich Horst Seehofer nur zwei Tage später dazu inspiriert, ebenfalls öffentlich Blödsinn zu verzapfen. Auch er verbietet ab sofort Kritik an seine Person. Sinngemäß hat er gesagt, dass er es sich nicht mehr gefallen lässt, zum Rücktritt aufgefordert zu werden. Sollte das noch einmal vorkommen, dann tritt er sofort zurück. Wo man sich frägt: Wer fühlt sich von diese Dauer-Drohung eigentlich noch bedroht? Die einzigste Person, für die ein Rücktritt von Horst Seehofer negative Folgen hat, ist die Ehefrau von Horst Seehofer.